Joe Walsh et Timothy B. Schmit des Eagles reprennent Tom Petty pour la bonne cause

C’est une belle brochette d’artistes qu’on retrouve dans cette reprise du titre "I Won’t Back Down" de Tom Petty : en plus des deux artistes des Eagles, on peut aussi entendre l’ancien membre de Guns N' Roses, Matt Sorum et le chanteur country et coach à The Voice US, Blake Shelton.

C’est ce dernier qui est au chant, tandis que Walsh et Schmit sont à la guitare et à la basse, et Matt Sorum à la batterie. Le titre prend, avec Blake Shelton, une tournure beaucoup plus "southern country" que l’originale.

Cette belle collaboration a été initiée par The Miraculous Love Kids, une oeuvre caritative qui se concentre sur "l’apprentissage de la guitare aux enfants touchés par la pauvreté dans des pays en guerre, et en particulier les jeunes filles qui n’ont quasiment aucun droit, sont forcées de se marier et qui subissent des formes extrêmes de violence".

Dans un communiqué, le fondateur de cette association, Lanny Cordola, explique : "Dans "I Won’t Back Down", Tom Petty a si bien écrit : ‘You can stand me up at the gates of hell, but I won’t back down.’ ('Tu peux me mettre devant les portes de l’enfer, je ne ferai pas marche arrière'). Les filles et moi-même sommes honorés d’avoir Blake, Joe, Timothy et Matt à nos côtés pour diffuser au maximum ce message."

Vous pouvez écouter cette reprise sur goodnoise.io, une plateforme musicale créée par Matt Sorum et qui travaille à connecter les artistes avec "les causes significatives du monde actuel".