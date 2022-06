Joe Strummer, le frontman de Clash, devenu adepte de la course à pied

La course à pied est un sport facile à pratiquer et on sait que pas mal d’artistes la pratiquent occasionnellement pour se maintenir en forme. On pense là à des artistes plutôt pop, qui doivent assurer des chorégraphies sur scène ou qui ont un jeu de scène très poussé. Joe Strummer a commencé à pratiquer la course de fond en high school et avec un certain succès puisqu’il était simplement le champion de son école.

Même si ensuite, sa carrière allait se situer loin de ce sport. Car, en effet, John Graham Mellor allait devenir une icône du punk rock et un symbole pour toute une génération. John Graham Mellor, le vrai nom du frontman des Clash. Une expérience qui va le suivre. En 1976, Strummer découvre en concert les Sex Pistols, groupe pionnier du punk rock. Il abandonne aussitôt son premier groupe pour former The Clash avec Mick Jones, et Paul Simonon, tous deux originaires de Brixton, un quartier du sud de Londres.