Joe Strummer croise Eddie Vedder dans une vidéo posthume

On voit bel et bien Eddie Vedder dans le clip de la chanson "Fantastic", qui est de la partie dans un coffret compilant certains des derniers enregistrements du leader des Clash.

La chanson est issue du coffret Joe Strummer 002 : The Mescaleros Years récemment sorti. Le clip s’ouvre sur Joe Strummer parlant à titre posthume à travers un ghettoblaster dans les rues de New York. Il nous dit, entre autres, qu'"il est temps de remettre l’humanité au centre de nos préoccupations." Le clip continue avec des paroles en voix off tandis que Strummer croise des saxophonistes qui font la manche, prend le bus, achète des breloques et signe des autographes. Vers la fin arrive Eddie Vedder, qui soulève le ghettoblaster pendant que Strummer continue ses aventures.