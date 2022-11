Joe Pesci, cambrioleur dans "Maman, j’ai raté l’avion !", garde des souvenirs douloureux du tournage

A l’approche de Noël les films cultes refont surface. Un incontournable des soirées télé de fin d’année est certainement "Maman, j’ai raté l’avion !". On a célébré cette semaine les 30 ans du deuxième volet, "Maman, j’ai encore raté l’avion !" – et les 32 ans du premier. Et si les gags et l’adorable bouille de l’espiègle Kevin McCallister (incarné par un tout jeune Macaulay Culkin) vous réchaufferont certainement le cœur pas sûr qu’ils évoquent d’aussi tendres souvenirs à Joe Pesci qui interprète Harry, l’un des deux mémorables cambrioleurs qui essayent d’entrer par effraction dans la maison de la famille McCallister et sont reçus par une série de pièges savamment mis en place par le petit garçon.

L’acteur âgé aujourd’hui de 79 ans a révélé dans une interview pour People garder de douloureux souvenirs de ces tournages et en particulier d’une scène où son chapeau prend feu : "En plus des bosses, des ecchymoses et des douleurs générales attendues dans cet humour de type spécifiquement physique, j’ai subi de graves brûlures au sommet de la tête pendant la scène où le chapeau de Harry est incendié". Il ajoute malgré tout : "J’ai eu la chance d’avoir des cascadeurs professionnels pour faire les vraies cascades lourdes".

Dans l’interview Joe Pesci explique également qu’il admirait le professionnalisme de Macaulay Culkin malgré son jeune âge (10 ans au moment du premier tournage) et tentait d’éviter de le croiser en coulisses pour "préserver la dynamique" entre leurs personnages.

L'an dernier certains chanceux ont pu prolonger l’expérience de la soirée télé, en passant un réveillon dans la maison utilisée pour le tournage et redécorée à l’image du film.