Joe Perry ne sait pas s'il y aura un autre album studio d'Aerosmith

Dans une nouvelle interview avec le magazine Classic Rock, Joe Perry a parlé de la probabilité de nouveaux morceaux avec Aerosmith.

Le groupe n’a pas sorti de nouvel album studio depuis Music From Another Dimension ! en 2012. Cet album était sorti à l’époque où le label d'Aerosmith, Columbia Records, était alors en train de changer de direction, et il s'est avéré être une déception commerciale.

Lorsqu'on lui demande s'il a l'intention d'enregistrer une suite à son album solo Sweetzerland Manifesto, sorti en 2018, Joe Perry répond : "Pas pour le moment. Je n’ai tout simplement pas le temps pour cela. Mais j’aimerais mettre toute mon énergie pour faire un autre album d’Aerosmith, si c’était à l'ordre du jour."

Interrogé sur la possibilité d'un nouvel album d'Aerosmith, le guitariste de 72 ans a déclaré : "Je ne sais pas. Pour l'instant, je veux tourner autant que possible. Je veux sortir et jouer pour les fans. C'est vraiment l'objectif du moment, sortir et jouer en live. Si nous avons le temps de travailler sur une nouvelle musique, ce serait génial, mais connaissant [le chanteur] Steven [Tyler] et vu notre âge et ce qu'il faut pour faire un album... Je ne sais pas. Je joue toujours, j'écris toujours des choses, mais à ce stade, je ne peux pas répondre. Je veux juste aller jusqu'au bout de la prochaine tournée, jouer en live et donner quelque chose en retour aux fans".

Joe Perry poursuit : "Nous n'avons jamais été le genre de groupe où l'on peut s'asseoir et se dire : 'Voilà ce que seront les trois prochaines années, voilà ce que seront les cinq prochaines années.' Surtout aujourd'hui, à notre âge. L'air se raréfie ici. Il y a tellement de gens qui passent à l'étape suivante, pour ainsi dire".

Dans cette même interview avec le magazine Classic Rock, Joe Perry a fait la lumière sur la relation parfois houleuse entre Steven Tyler et lui-même, réfutant les rumeurs selon lesquelles ils ne s’entendent pas.

Joe Perry est actuellement en pleine tournée avec Hollywood Vampires et le groupe est passé par le Graspop Metal Meeting dimanche, vous trouverez plus d’informations ici.

Aerosmith a également annoncé une dernière tournée avec les Black Crowes. Produite par Live Nation, la tournée nord-américaine de 40 dates débutera à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 2 septembre, et s’arrêtera dans des arènes emblématiques à travers les États-Unis et le Canada. et au Canada. Le point culminant de la tournée sera un arrêt à Boston pour un spectacle spécial à domicile la veille du Nouvel An 2023.

On a également appris que le groupe allait sortir une compilation de 44 chansons qui retracent chronologiquement les plus de 50 ans de carrière du groupe. On y retrouvera notamment des classiques tels que "Dream On", "Walk This Way" et "Sweet Emotion".