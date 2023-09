Joe Jonas : sa stratégie misogyne dans son divorce avec Sophie Turner lui revient en pleine face

Mais ces infos pro-Jonas se sont vite retournées contre le chanteur et les réactions sur X (feu Twitter) ont été tournées en ridicule : "Sophie ne sortait jamais les poubelles”, "Joe en avait marre que Sophie (- connue pour être plus grande que lui -) place les tasses sur l’étagère du haut, hors de sa portée".

Et surtout, – on est en 2023 – le sexisme des attaques contre l’actrice n’est pas du tout passé. Sophie Turner, on le rappelle, a récemment repris sa carrière après une longue pause liée à ses deux grossesses. Sur TikTok, l’Américaine Molly McPherson, experte des relations publiques, a publié plusieurs vidéos dont une vue 2,8 millions de fois : "Ceux qui diffusent ce genre de récits le font parce qu’ils n’aiment pas la vérité."

Dans un article intitulé "Sophie Turner n’est pas une mauvaise mère. Vous êtes juste misogyne", le magazine américain Rolling Stone dénonce aussi le parti pris médiatique et la teneur sexiste du discours : "Le fait qu’un mec célèbre et bien foutu soit acclamé par la presse parce qu’il remplit simplement son rôle de parent n’a rien de particulièrement nouveau ou intéressant. Mais il est rare de voir les médias être aussi catégoriques pour parler et soutenir des mères qui travaillent." Même écho chez Vogue US.

Ce samedi soir, les Jonas Brothers étaient en concert à Los Angeles et Joe a lancé au public: "Ça a été une semaine difficile. Je veux juste dire, écoutez, si vous ne l'entendez pas de ces lèvres, ne le croyez pas. D'accord? Merci à tous pour votre amour et votre soutien. Ma famille et moi vous aimons les gars."