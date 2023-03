Joe Exotic, toujours en prison, compte se présenter aux élections présidentielles américaines

Joseph Allen Maldonado, devenu star grâce à la série documentaire Netflix "Tiger King", a déclaré dans un communiqué de campagne : "Oui, je sais que je suis en prison fédérale et vous pourriez penser qu’il s’agit d’une blague, mais ce n’est pas le cas. C’est mon droit constitutionnel de faire cela, même d’ici". Plus loin, il affirme avoir été placé en détention à cause de la corruption du ministre de la justice. "La seule chose que j’ai faite est d’endormir cinq tigres très âgés et infirmes de la manière la plus humaine possible et cela a été approuvé par mon inspecteur de l’USDA, alors il est temps de s’en remettre". I Heart radio nous rappelle qu’il avait aussi tenté d’engager deux hommes pour tuer l’activiste Carole Baskin.

Le candidat aimerait développer une "une plate-forme mondiale pour faire en sorte que ces politiciens écoutent vos et mes préoccupations et nous donnent des réponses pour une fois parce que tout ce qu’ils font, c’est nous mentir à tous, prendre notre argent durement gagné en l’appelant impôts, et le donner à des pays étrangers sans qu’ils nous donnent quoi que ce soit en retour." Il termine par demander que l’on oublie son orientation sexuelle, son emprisonnement, la drogue qu’il a consommé par le passé et le fait que Carole Baskin (la militante pour les droits des animaux) le déteste pour le soutenir et libérer l’Amérique.