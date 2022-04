Joe Cole (ex-Chelsea) : "Il reste un mois à Romelu Lukaku pour sauver sa carrière chez les Blues"

La saison 2021-2022 de Romelu Lukaku est compliquée, beaucoup plus qu'imaginé lors de sa signature à Chelsea. Interview 'polémique' et excuses obligatoires dans la foulée, système de jeu qui ne semble pas trop lui convenir chez les Blues : l'ancien attaquant de l'Inter Milan patauge.

Après les propos forts d'un ancien entraineur de Chelsea, Glenn Hoddle, qui estime que Big Rom doit perdre du poids, c'est Thomas Tuchel, actuel coach de la formation anglaise, qui a précisé que le buteur belge n'était pas prêt physiquement. C'est à présent au tour de Joe Cole (pratiquement 300 matches avec la vareuse des Blues et 56 avec l'équipe nationale anglaise) de donner son point de vue.

"Il reste un mois à Romelu Lukaku pour sauver sa carrière à Chelsea, s'il le veut. Regardez Timo Werner. Il n'abandonne pas. Et quand il ne marque pas de but, il offre quelque chose d'autre. Lukaku veut être le point central de l'équipe. Face à Crystal Palace, il a raté une grosse occasion, en touchant le poteau. On s'est regardé en studio et on s'est dit 'quand ça ne va pas, ça ne va pas'. Il doit être dégoûté parce qu'il est meilleur que ça", a précisé, à ITV Sport, le médian également passé par West Ham, Liverpool et Lille.

D'ici au 22 mai, soit un gros mois, Chelsea va disputer la finale de FA Cup, face à Liverpool, ainsi que huit rencontres de Premier League.