Joe Cole : "Eden Hazard, un fabuleux artiste, pas fait pour mener la vie de Cristiano Ronaldo"

Eden Hazard a fait des merveilles du temps de ses passages à Lille et à Chelsea. Des performances qui avaient particulièrement impressionné Joe Cole, qui avait croisé sa route dans le club du nord de la France. Il a déjà encensé le Belge par le passé, il a remis ça dans The Athletic. Avec quelques nuances mais toujours beaucoup de respect.

Joe Cole est particulièrement "Il aurait dû devenir le meilleur joueur du monde. Ce phénomène un peu à part où c’est Luka Modric qui a gagné le Ballon d’Or, ça aurait dû être Eden Hazard. Mais il vit sa vie pour être heureux. […] C’est un artiste fabuleux. Le meilleur avec lequel j’ai joué. Mais il n’a pas l’état d’esprit de Ronalo ou de Messi, et c’est très bien comme ça d’ailleurs. Il a procuré tant de joie aux supporters de Lille et de Chelsea pendant des années, il a remporté tant de trophées et il doit en être fier. Il a réussi tout ça en jouant avec le sourire aux lèvres, en étant pleinement épanoui."

Joe Cole aborde également le chapitre plus compliqué que connaît le Diable au Real Madrid, miné par les blessures, une spirale négative et le manque de confiance de son coach Carlo Ancelotti.

"Je sais qu’au Real Madrid ça ne s’est pas passé comme prévu, mais il ne doit en aucun cas laisser la place aux regrets. Il n’aurait pas pu vivre une vie comme celle de Cristiano Ronaldo. Vous savez, avec des bains de glace à une heure du matin, ça ne lui ressemble pas du tout."

Finalement, Hazard resterait juste fidèle à lui-même, à ses valeurs et ses principes, "peu importe" les conséquences : "S’il l’avait fait, il aurait sans doute remporté chaque trophée individuel qui existe. Mais Eden a fait les choses à sa façon. C’est quelqu’un qui est 'très famille', et c’est normal d’être tiraillé entre la grandeur sur les terrains et la vie en dehors des terrains."