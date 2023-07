Joe Bonamassa est-il le bluesman qui travaille le plus ?

Joe Bonamassa vient d’annoncer la sortie de son prochain album Blues Deluxe Vol.2 pour le mois d’octobre. Un premier single, "Twenty-Four Hour Blues" vient d’ailleurs d’être dévoilé.

A cette occasion, notre animateur Jean-Paul Smismans a eu l’occasion de discuter avec lui de ses futurs projets, mais aussi du concert qu’il donnera ce vendredi 7 juillet au Gent Jazz Festival.

Parmi les quelques questions qui lui ont été posées, celle de savoir s’il assumait le fait d’être considéré comme le bluesman le plus "workaholic" de la scène actuelle, et comment s’organise-t-il au quotidien. Il répond : "Je ne travaille pas aussi dur qu’on pourrait le croire", tout en précisant que ses habitudes sont différentes s’il enregistre un album ou bien s’il est en tournée.

"Cela dépend si j’enregistre ou si je suis en tournée. La routine est différente en fonction de ce que je fais. En général, quand j’enregistre, je me lève tôt, on part en studio assez tôt et on rentre vers 16, 17h. Quand on est en tournée, c’est différent, car on démarre plus tard et on doit conserver notre énergie pour les concerts".

Il avoue aussi avoir appris à gérer son temps : "J’ai beaucoup de travail en cours, mais je prends des pauses de temps en temps", en ajoutant avec humour : "Aujourd’hui, c’était mon jour de congé. Voilà ! (rires)"

Dans l’interview vidéo ci-dessus, découvrez également d'où lui vient cette passion pour le blues anglais, et aussi le plaisir qu’il a à se produire lui-même et s’être totalement affranchi des grands labels et de leur mode de fonctionnement.