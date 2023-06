Joe Bonamassa en interview, le premier album de Queen et Status Quo dans Soundtrack sur Classic 21

Dans Soundtrack ce dimanche, Laurent Debeuf et Laurent Rieppi évoquent les 50 ans du premier album de Queen, sorti le 13 juillet 1973, avec des classiques comme "Keep Yourself Alive" et une première ébauche de "Seven Seas of Rhye".

Nous aurons également droit à une interview exclusive de Joe Bonamassa par Jean-Paul Smismans. L'artiste est venu nous parler de ses nouveaux et futurs projets, mais aussi de son concert qu'il donnera le 7 juillet prochain au Gent Jazz Festival.

Et dans Micro-Sillon, c’est l’album Piledriver de Status Quo qui est présenté par Walter De Paduwa.