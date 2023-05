Joe Biden postule pour un second mandat, quand 3/4 de la population mondiale est dirigée par des personnes qui ont largement dépassé l’âge de la retraite

C’est loin d’être anecdotique. Presque tous les commentateurs ou presque se sont amusés à épingler l’âge avancé de Joe Biden alors qu’il brigue un second mandat à la tête des Etats-Unis. Et c’est vrai que s’il gagne les prochaines élections présidentielles, le président démocrate aura 86 ans au compteur lorsqu’il quittera la Maison Blanche. Je dis que c’est amusant entre guillemets, parce qu’en réalité, le monde d’aujourd’hui est déjà dirigé par des personnes qui ont donc largement dépassé l’âge de la retraite. Et ce n’est donc pas une spécialité des Etats-Unis.

Lorsque Joe Biden quittera la Maison-Blanche après un second mandat. Donc, s’il gagne, le président chinois Xi Jinping aura 65 ans. Vladimir Poutine, s’il n’est pas renversé d’ici là, aura 66 ans. Le nouveau président du Brésil, Lula da Silva, aura 83 ans. Le Premier ministre indien Narendra Modi tutoie la barre des 68 ans. Et si on ajoute encore un grand pays comme la Turquie, et pour peu qu’il gagne les élections, le président turc Erdogan aura aussi 64 ans. Bref, plus des trois quarts de l’humanité seront dirigés par des personnes qui n’ont donc pas voulu prendre leur retraite. Alors quand je dis trois quarts de l’humanité, je n’exagère pas puisqu’il s’agit de pays aussi peuplés que le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, la Turquie, sans oublier l’Afrique du Sud dirigée elle aussi par un président qui aura 66 ans quand Joe Biden quittera la Maison-Blanche d’ici cinq ans, s’il gagne à nouveau.