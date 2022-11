Joe Biden organise en mars son deuxième "sommet pour la démocratie"

Le président américain Joe Biden a annoncé mardi dans un communiqué la tenue les 29 et 30 mars 2023 de la deuxième édition du "sommet sur la démocratie", un rendez-vous international dont son administration est à l'origine.

Il présidera les débats avec les dirigeants du Costa Rica, des Pays-Bas, de Corée du Sud et de Zambie, ce qui selon la Maison Blanche "illustre l'aspiration universelle à un mode de gouvernement responsable, transparent et respectueux des droits". "Cette réunion montrera comment les démocraties profitent à leurs citoyens, et sont les mieux équipées pour répondre aux défis mondiaux les plus urgents", déclarent par ailleurs les cinq pays co-organisateurs dans un communiqué conjoint, qui reprend un discours cher au président américain.