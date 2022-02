Joe Biden et son conseiller en politique, Rocco Siffredi !

Il y a un peu plus d’un an, Joe Biden devenait le 46e Président des Etats Unis. Un an plus tard, comment "le Chef du monde libre" gère-t-il sa fonction ? Il était l’invité du Grand Cactus !

Celui qui était appelé à sauver le pays de l’ère Trump, n’a déjà plus la côte outre-Atlantique. Sa popularité est au plus bas, et les récents évènements sur le plan international n’ont pas aidé. Le retrait des troupes US d’Afghanistan a été dramatique, la situation aux frontières de l’Ukraine est on ne peut plus tendue, bref, ses sondages sont en chute libre.

Comment Joe Biden vit-il la situation ? Le (quasi) octogénaire, semble un peu perdu, et ne sait pas comment redonner confiance en ses compatriotes. C’est pourquoi il a fait appel un professionnel de la communication et du buzz, qui s’est récemment lancé en politique dans son pays, Rocco Siffredi !

L’outsider de la campagne présidentielle italienne, était présent en plateau pour donner quelques conseils au Président, qui semblait légèrement "ailleurs"…