Joe Biden est attendu en Irlande du Nord pour saluer les 25 ans de l’accord de paix

Les négociations ont été difficiles. Les Américains ont dû s’en mêler pour tenter de faire le lien avec le gouvernement britannique.

La guerre a pris finalement fin grâce à un partage de pouvoir équitable entre les unionistes majoritairement protestants et très attachés à leur culture britannique et les républicains catholiques pour qui l’Irlande devrait être un seul et même pays. L’idée était que les décisions ne soient plus prises de Londres mais depuis une nouvelle assemblée avec un exécutif local à Belfast.

Il y a plus de diaspora irlandaise que d’habitants sur l’île.

Si Joe Biden est attendu aujourd’hui en Irlande du Nord, c’est donc parce que les Etats-Unis ont pris part au processus de paix.

La relation entre les deux pays était très forte depuis des années. Lors de la grande famine du 19e siècle, plus d’un million d’Irlandais ont fui la mort. Et la plupart ont grimpé sur des bateaux, direction les Etats-Unis. Aujourd’hui, on estime qu’il y a 35 millions d’irlando-américains selon le dernier recensement. Il y a donc plus de diaspora irlandaise que d’habitants sur l’île.

Et à l’époque, Bill Clinton et son administration décident clairement d’aider l’Irlande du Nord pour grappiller les votes de ces Américains d’origine irlandaise. Certains disent que sans eux, l’accord du Vendredi Saint n’aurait jamais pu être signé.

C’est pour marquer le succès de cette relation étroite que le président Joe Biden a décidé de passer la semaine en Irlande pour fêter les 25 ans de la paix.