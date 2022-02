Joe Biden échange avec le président ukrainien, l'UE promet des sanctions à l'égard de Moscou

Dans une déclaration commune transmise à la presse, Ursula von der Leyen et Charles Michel évoquent ouvertement des sanctions à attendre. "L'Union réagira avec des sanctions contre ceux qui sont impliqués dans cet acte illégal", indiquent-ils dans cette déclaration, via laquelle ils "condamnent dans les termes les plus forts la décision du président russe de procéder à la reconnaissance" de Donetsk et Lougansk en tant qu'entités indépendantes.

Le président ukrainien s'est entretenu avec Joe Biden

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi soir s'être entretenu avec le président américain Joe Biden de la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des séparatistes prorusses d'Ukraine. "J'ai discuté des événements des dernières heures avec le président des Etats-Unis", a-t-il écrit sur Twitter dans une première réaction, juste avant le début d'un Conseil de sécurité et de défense nationale.