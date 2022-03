Joe Biden à Bruxelles : un président américain ne voyage jamais seul

Le journal Het Laatste Nieuws estime que la visite présidentielle coûterait 2000 euros par minute. C’est invérifiable, notamment à cause de la discrétion des autorités américaines, qui, pour des raisons de sécurité, refusent de donner le moindre détail sur ce qui entoure le voyage de Joe Biden dans notre pays. Ce que tout le monde sait, c’est que le président américain voyage dans un Boeing 747 immatriculé Air Force One.

Cet avion est bien sûr modifié et équipé afin de pouvoir servir de "Bureau ovale volant" au président et à son équipe. Il est équipé de systèmes de communication hautement sécurisés et de dispositifs de protection contre les ondes électromagnétiques et les agressions. A son bord se trouvent des salles de réunion, des cuisines, un gymnase, des espaces de repos et une salle médicale dans laquelle des interventions chirurgicales peuvent être pratiquées. Et tout cela doit être prêt en double puisque, comble de la sécurité, deux appareils identiques, portant la même immatriculation, voyagent, afin de déjouer les attentats terroristes potentiels.

Le Boeing présidentiel actuel est en service depuis 1990, la prochaine version de l’Air Force One est commandée, mais ne sera pas livrée avant des mois, voire des années. Des hélicoptères et des avions-cargos (pour transporter les véhicules) de l’armée américaine sont aussi du voyage.

Avant la visite d’un président américain, les services secrets américains doivent venir dans le pays afin d’inspecter les lieux, vérifier les trajets empruntés. Cela inclut les égouts et les poubelles publiques. Le convoi présidentiel de Joe Biden comprend 42 véhicules, dont "The Beast", la Cadillac blindée qui pèse 9 tonnes et qui devrait résister à des attaques chimiques ou par roquettes. Elle est escortée par des SUV qui transportent les agents de sécurité armés, ainsi que des ambulances.