Jodoigne, une des nombreuses communes à soutenir les Ukrainiens

Il est onze heures ce mardi premier mars. Dans une salle de l’administration communale de Jodoigne, des paquets s’entassent sur de longues tables. Jeremy Schwachhofer, restaurateur, est arrivé parmi les premiers : j’ai apporté une quarantaine de kilos de denrées non périssables, je suis allé au supermarché spécialement. Il y a du sucre, du miel, du café, des céréales, des langes, des lingettes… Andrée Wastiau, ancienne enseignante, a amené quant à elle des couvertures et des bougies : ça me fait penser à l’histoire pour enfants du Colibri. Petitement, j’apporte quelque chose. Je me dis que si chacun fait pareil, ce sera très bien.