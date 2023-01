Jodoigne grandit. Grandir sans perdre son âme, un exercice d’équilibriste

Jodoigne séduit par son caractère rural("Une ville à la campagne ou la campagne à la ville", nous dit Ahmed, installé à Jodoigne depuis trois semaines), et par sa convivialité ("Ici, les commerçants vous disent bonjour et vous demandent avec enthousiasme s’ils peuvent vous aider", se réjouit Véronique, ancienne wavrienne, "on a l’impression de retrouver l’atmosphère qu’il y avait à Wavre il y a 35 ans, avant que la ville ne devienne une ville de la périphérie bruxelloise, une cité dortoir").

Jodoigne séduit. Jodoigne grandit. Sa population a augmenté de 41, 34 % entre 1991 et 2019. Et la courbe se poursuit. Ce dimanche, les élus locaux allaient à la rencontre des nouveaux venus du quartier Belle Vallée, sorti de terre ces deux dernières années.