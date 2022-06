Jodoigne : fermeture de la piscine de l’athénée durant tout l’été

C’est une bien mauvaise nouvelle pour les nageurs de la région de Jodoigne, la piscine de l’athénée sera fermée en juillet et en août. C’est ce qu’annonce l’asbl Besace Est BW qui gère le site. Les justifications avancées sont que les coûts énergétiques sont trop importants et qu’il y a un manque de personnel.

Une réelle décision ou un coup de pression ?

Il y a, dans ce dossier, plusieurs acteurs : l’athénée et donc la Fédération Wallonie Bruxelles, la Besace Brabant Wallon, l’asbl qui gère le site en dehors des heures scolaires et la Ville de Jodoigne.

Avant les vacances de Pâques, une annonce similaire avait été faite mais le bassin était finalement resté ouvert. Une solution avait été trouvée en concertation avec la Ville de Jodoigne qui, avec les clubs sportifs, avaient mis la main au portefeuille mais cet effort financier ne sera pas répété cet été.

"Nous avions trouvé une solution depuis le mois de mars 2022 pour laisser la piscine ouverte jusqu’à la fin du mois de juin pour permettre à tous les clubs de terminer leur saison, précise Gilles Dombrecht (Directeur du Service Sports de la Ville). Comme la réponse tardait pour savoir si on laissait la piscine ouverte en juillet et en août, la Besace Brabant Wallon a dû recaser les maîtres-nageurs et les personnes qui s’occupaient des entrées. Ils nous ont prévenus qu’on ne pourrait pas, si on laissait la piscine ouverte en juillet et en août, assumer son ouverture. Vu que la Ville ne mettra pas de moyens supplémentaires après les gros efforts pour combler les 3 mois avant fin juin, la décision a été prise de fermer durant l’été ".

Fermeture définitive de la piscine

Actuellement, aucune décision n’a été prise concernant la fermeture définitive de la piscine. Comme l’explique Gilles Dombrecht. "La Ville attend une réponse de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour savoir si elle va mettre des moyens supplémentaires pour couvrir le manque de moyens pour payer le prix de l’énergie. Cela ne veut pas dire que la piscine ne rouvrira pas, elle n’est pas encore officiellement fermée à partir du mois de septembre. Les discussions sont en cours. Nous avons une réunion à la mi-juin d’où devraient sortir une réponse et des solutions pour que la piscine puisse être à nouveau ouverte à la rentrée. L’idée principale est de garder la piscine de l’athénée ouverte jusqu’à la mise en fonction de la nouvelle piscine qui sera construite dans 3 ans".

La dernière journée d’ouverture de la piscine pour la saison estivale est fixée au dimanche 26 juin.