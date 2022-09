Jodoigne (D3 acff) : un étonnant démarrage

Après deux victoires sans encaisser à l’extérieur de ses terres et un partage face à la grosse cylindrée qu’est Mons, la RAS Jodoigne partage la tête de sa série nationale en compagnie de Tournai, Onhaye et le Crossing. Le noyau A est reparti d’une feuille blanche à la mi-juillet et une alchimie semble déjà opérer.

Être centenaire, c’est ce qui est arrivé aussi en 2022 à la RAS Jodoigne, club de D3 acff série A, le plus à l’est du Brabant wallon et, dans sa série un des plus proches de deux frontières linguistiques.

L’événement a déjà été fêté lors de la première partie de l’année, notamment lors d’un match amical face aux voisins de Nationale 1 du KVK Tienen (Tirlemont), mais d’autres agapes comme un fan day d’une belle envergure ce prochain week-end seront autant d’autres occasions de se dire que l’ancien, chaleureux et familial cercle sportif maison a toujours de bien belles heures devant lui. Il ne doit pas avoir peur, par exemple de la montée en puissance pas bien loin de là du RFC Perwez.

Mieux, à considérer le très bon début de championnat de l’équipe fanion, actuellement co-leader de la D3A, les plus chauds partisans du matricule 199 se prennent même à rêver : et pourquoi ne viserions nous pas une tranche pour participer au tour final vers la D2 en fin de championnat ?

" A Jodoigne, tout se peut, mais rien ne doit", tranche Jean Winnepenninckx, président de la RAS depuis 2009, après des expériences in fine plus malheureuses comme dirigeant principal au FC Tirlemont, au CF Lumay et même à l’Union Namur, où il partageait encore en D2 le projet du patron-mécène Jean Claude Baudart, avant que les Merles ne mettent la clé sous le paillasson.

"Nos installations, notre bel organigramme tant pour les équipes séniores hommes et dames que pour les jeunes, nos moyens financiers sous contrôle, tout cela m’autorise à dire que nous pouvons évoluer en D3 acff comme en D2 sans souci majeur. Oui, nous sommes dans les clous pour la licence à ces niveaux. Rejoindre la Nationale 1 sera peut-être seulement possible le jour où notre Commune aura finalisé le projet de nouveau centre sportif, projet consécutif à la fermeture du hall omnisports de Jodoigne, démoli voici six ans par une grosse tempête.

Si centre sportif il y a, nous pourrions y déplacer notre école des jeunes. Le synthétique et le terrain en herbe du site de Cabouse pourront alors être réservés aux seules équipes premières dames et hommes et au SC Jodoigne, des anciens de chez nous qui ont créé leur propre entité, active en deuxième provinciale.

Vingt-six équipes et pas loin de trois cents affiliés se partageant Cabouse un week-end sur deux, cela demande une sacrée organisation notamment en gestion des vestiaires."