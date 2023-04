Jodie Foster pour la prometteuse saison 4 de "True Detective" : bande-annonce prometteuse

En 2014, la saison 1 de True Detective avec son incroyable duo d’enquêteurs composé de Matthew McConaughey et Woody Harrelson avait fait grand bruit. Hors The Wire (Sur écoute), c’était la première incursion d’HBO dans un genre policier plus classique avec traque d’un tueur. Particularité de cette nouvelle série, rendant plus facile d’obtenir de grandes stars : chaque saison raconte une histoire complètement différente, avec des personnages et donc des acteurs totalement différents.

En 2015, la saison 2 avec Colin Farrell et Rachel McAdams avait fait un flop et on pensait qu’il en était fini de la série créée par Nic Pizzolatto mais elle était revenue en meilleure forme en 2019 avec Mahershala Ali et avec Stephen Dorff.

Et voici donc qu’arrive une saison 4 avec Jodie Foster qui revient dans un rôle d’enquêtrice bien différent de celui qu’elle avait interprété dans Le Silence des agneaux et aussi Kali Reis, peu connue encore mais qui reprendra un rôle qu’elle avait déjà tenu dans 1 épisode de la saison 1, celui d’Evangeline Navarro.

Elles enquêteront en Alaska sur la disparition de 6 hommes.

Au casting également, John Hawkes, Christopher Eccleston et celle qu'on voit partout en ce moment (de Killing Eve à Andor et qui jouait la tante Pétunia dans les Harry Potter), Fiona Shaw.