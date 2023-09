Jodie Foster : plongez dans l'histoire de la surdouée d’Hollywood

Ce documentaire nous fait voir que, globalement, Jodie Foster a mené une carrière dans une direction précise : celle où elle incarne des personnages forts, qui luttent et prennent le pouvoir, avec un ancrage féministe dans Les Accusés (1988) et Le Silence des Agneaux (1991). Elle a ouvert aux femmes les portes du film d’action, de la réalisation et de la production. On est seulement en 1991 lorsqu’elle passe pour la première fois à la réalisation, avec Le Petit Homme, mettant en scène un enfant surdoué avec une mère possessive qu’elle incarne elle-même.

Dans sa vie privée, on lui reprochera de n’avoir pas voulu faire son coming out pendant longtemps. Elle répliquera en fustigeant la société sans pudeur dans laquelle Hollywood voudrait qu’elle entre, comme tout le monde, et le fera finalement en 2013, cette fois comme une prise de pouvoir. Avec une carrière débutée si tôt, Jodie Foster fait office de vétéran, et presque six décennies plus tard, l'actrice a toujours gardé le cap sur son travail et non sur son image.