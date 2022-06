Jodie et le Voyageur de Musiques: remportez des places !

Jodie Devos, chanteuse lyrique belge à la carrière internationale, a accepté d’être la Marraine des enfants formés par ReMuA, association belge qui veut offrir à tous les enfants de pratiquer la musique. A cette occasion, Jodie, les musiciens et les enfants de Remua ont imaginé un spectacle original et une belle histoire portée par des mélodies venues du monde entier. Et par la musique, ils souhaitent partager un message d’espoir: „Que les enfants puissent un jour vivre en paix sur la planète Terre.“

