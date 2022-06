Jodie et le Voyageur de Musique, un concert de musique classique aux accents du Petit Prince à découvrir en famille

Au studio 4 de Flagey, le samedi 11 juin, vous pourrez assister à "Jodie et le Voyageur de Musique". Jodie Devos, marraine du projet, sera accompagnée du pianiste Xavier Locus, du comédien Philippe Belhomme et d’une centaine d’enfants avec leurs professeurs de musique.

Ateliers musicaux en Belgique

Ces enfants sont issus des différents ateliers de ReMuA et du ReMuA Young Orchestra. ReMuA est une association que vous connaissez certainement et qui veut permettre à tous les enfants de pratiquer la musique, mais les enfants sont issus également du projet El Sistema Belgium.

El Sistema, c’est ce projet musical qui est né au Venezuela en 1975 et qui était absolument révolutionnaire à l’époque. L’objectif, c’était de faire faire de la musique à TOUS les enfants & de permettre à bon nombre d’entre eux, grâce à cette activité qui avait aussi lieu en dehors des cours, d’échapper au monde de la rue auquel étaient souvent condamnés les plus précarisés.

Depuis, El Sistema a fait des petits un peu partout dans le monde et il est arrivé chez nous en 2014 déjà, à Liège et à Bruxelles.

A Bruxelles, le projet fonctionne via les écoles, qui sont souvent des écoles à discrimination positive. Dans certaines d’entre elles, ça commence dès les maternelles ; on passe ensuite au chant et en 3° primaire, on peut choisir un instrument. Et pour les plus mordus, il y a la possibilité, après 12 ans, de faire partie du ReMuA Young Orchestra. Pour vous donner une idée, à travers El Sistema et ReMuA, ce sont 2500 enfants qui font de la musique chaque semaine, avec des musiciens professionnels.

Ici, les enfants qui seront sur scène sont de tous les âges ; certains chantent, d’autres jouent d’un instrument et ils seront encadrés par leurs professeurs de musique.

Un concert aux accents de "Petit Prince"

Le concert vous invite à une sorte de voyage qui a des accents du Petit Prince de Saint-Exupéry. Il a été conçu et écrit par François de Carpentries et Karine Van Hercke.

Jodie Devos est au départ sur la scène du Studio 4 où elle répète son récital du soir avec son pianiste. Et puis, un drôle de personnage survient du dessous du piano. C’est le Voyageur de musique, qui va emmener Jodie sur la planète ReMuA, une planète poétique et joyeuse sur laquelle les enfants ne vivent pas tout à fait comme ici et font de la musique en permanence. C’est magique !

Jodie va décider de les emmener sur Terre pour les faire connaître et elle va leur proposer de participer à son concert…

Concrètement, on va voyager entre le répertoire de Jodie Devos et celui de l’orchestre. Pour vous donner une idée, parmi les pièces qui figurent au programme, on retrouve L’invitation au voyage d’Henri Duparc, des chansons extraites de West Side Story de Bernstein, comme Somewhere ou I Feel Pretty, mais également un extrait de La Mélodie du bonheur, des œuvres de Purcell, Brahms, Offenbach mais aussi Astor Piazzola.

A travers ce spectacle et par la musique, les jeunes veulent partager un message d’espoir : "Que les enfants puissent un jour vivre en paix sur la planète Terre."

Rendez-vous le samedi 11 juin à 18h30 au Studio 4 de Flagey. Bonne nouvelle, c’est gratuit pour les moins de 12 ans et les réservations se font via le site de Flagey.