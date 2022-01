Jodie Devos, Céline Scheen, Sophie Junker, Anne-Catherine Gillet et Sarah Defrise dans un quiz musical lyrique pas si facile que ça

Contes, mythes, légendes : depuis la nuit des temps, ils inspirent le geste créatif.​ Sarah Defrise, Jodie Devos, Anne-Catherine Gillet, Sophie Junker et Céline Scheen apportent un autre regard à quelques grandes histoires, pas celles qu’on connaît, celles qui ne vous ont pas encore été racontées…​ Plongez Au-delà du mythe.

Quand cinq sopranos belges s’affrontent dans un quiz musical version opéra, cela promet de beaux moments de rire et de complicité – et un petit peu de compétition aussi. Offenbach, Massenet, Gluck, Strauss, Ravel, Mozart, Gounod, saurez-vous reconnaître ces grands airs d’opéras avant nos cinq sopranos belges ?

Roméo et Juliette, Don Quichotte, Orphée et Eurydice, Shéhérazade et Don Juan, ces histoires, ces mythes sont revisités par cinq écrivaines et écrivains et interprétés par Sarah Defrise, Jodie Devos, Anne-Catherine Gillet, Sophie Junker et Céline Scheen, dans un podcast inédit à écouter et réécouter sur Auvio.