Jobs4Hope : un site pour aider les Ukrainiens à trouver du travail

Sophie Gravy insiste : l’initiative est totalement apolitique et le but n’est pas d’en tirer un quelconque profit. La protection des données personnelles est aussi garantie : " nous ne voulons pas devenir un site est une banque de curriculum vitae, et où les coordonnées privées des candidats à l’emploi seraient divulgués ! Nous faisons très attention à cela car cela peut être dangereux pour les personnes arrivées d’Ukraine ".

Les bénévoles à l’origine de Jobs4Hope multiplient les contacts auprès de fédérations, d’organisations professionnelles, d’entreprises pour sensibiliser un maximum d’employeurs et permettre aux Ukrainiens de trouver leur bonheur parmi de nombreuses offres d’emploi. " Il y a tout un travail de communication à faire, cela prend du temps mais nous espérons que cela va se développer rapidement ", précise-t-elle encore. Depuis le début de la crise, Sophie Gravy et les autres bénévoles souhaitaient s’investir. " Je me disais : comment aider, à mon niveau ? Oui, il est possible d’héberger chez soi. Oui, certains vont à la frontière amener des dons. Mais pourquoi ne pas faire, finalement…ce que je sais faire ? et aider ceux qui souhaitent travailler, qui en ont besoin, à trouver un job, le temps de leur présence, ici, en Belgique ".

Le site est accessible par ici : Jobs4hope - Help Ukrainians find a job in Belgium

Une page Facebook et un compte linkedin ont été créés également (Spring Bird Project) .