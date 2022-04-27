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Ukraine - Україна

Jobs4Hope: сайт, який допомагає українцям знайти роботу

Jobs4Hope: сайт, який допомагає українцям знайти роботу
il y a 24 minutes1 min
Par Charlotte Legrand

Це ініціатива групи колег та друзів. Активні здебільшого в секторі рекрутингу, вони хотіли бути корисними. Вони вирішили створити нову платформу, безкоштовну та керовану на громадських засадах. Мета? Опублікувати пропозиції роботи, доступні для українських працівників, які шукають роботу в Бельгії.

Емблема сайту "Jobs4Hope" була обрана не випадково: перелітний птах, який зупиняється в країні, перш ніж повернутися "додому". Саме з урахуванням приблизно 30 000 переміщених осіб в Україні Софі, Ксав’є та інші родичі хотіли створити цю нову інтерактивну платформу. "Його робота дуже проста. Ви можете ознайомитися з пропозиціями роботи та знайти контактні дані роботодавців", — резюмує Софі Греві. На сьогодні є близько шістдесяти робочих місць. "З кожним днем ​​воно збільшується. Сподіваємося, що дуже скоро буде ще багато!". Разом з іншими вона намагається оприлюднити ініціативу по підбору персоналу, залучити якомога більше роботодавців, самозайнятих людей, малих і середніх підприємств та великих компаній для розміщення пропозицій про роботу. "Наразі багато з цих пропозицій стосуються ІТ "Схід". Але у нас також є роботодавці, які шукають менш кваліфіковану робочу силу або робітників фізичної праці. Сфера громадського харчування проводить набір, пропозиції для лікарень, супермаркетів можна знайти на сайті. Фрілансерам, як-от українська швачка з Валлонського Брабанта, є де заповнити".

 

 

Un oiseau migrateur, l'emblème du site Jobs4Hope
Un oiseau migrateur, l'emblème du site Jobs4Hope Tim Flasch

Софі Греві наполягає: ініціатива абсолютно аполітична, і мета не в тому, щоб отримати від неї прибуток. Також гарантується захист персональних даних: "ми не хочемо стати сайтом, який є банком автобіографії, де будуть розголошуватися приватні контактні дані кандидатів на роботу! Ми дуже обережно ставимося до цього, тому що це може бути небезпечно для людей, які прибули з України".

 

Щоб перейти на веб-сайт введіть www.jobs4hope.com

Увага 4 записується цифрою.

У Facebook також є група під назвою Spring Bird Project.

 http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine 

Cet article s'adresse en priorité aux populations venues d'Ukraines depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici d'une nouvelle plateforme pour trouver du travail ici en Belgique.

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