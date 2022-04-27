Jobs4Hope: сайт, який допомагає українцям знайти роботу

Це ініціатива групи колег та друзів. Активні здебільшого в секторі рекрутингу, вони хотіли бути корисними. Вони вирішили створити нову платформу, безкоштовну та керовану на громадських засадах. Мета? Опублікувати пропозиції роботи, доступні для українських працівників, які шукають роботу в Бельгії.

Емблема сайту "Jobs4Hope" була обрана не випадково: перелітний птах, який зупиняється в країні, перш ніж повернутися "додому". Саме з урахуванням приблизно 30 000 переміщених осіб в Україні Софі, Ксав’є та інші родичі хотіли створити цю нову інтерактивну платформу. "Його робота дуже проста. Ви можете ознайомитися з пропозиціями роботи та знайти контактні дані роботодавців", — резюмує Софі Греві. На сьогодні є близько шістдесяти робочих місць. "З кожним днем ​​воно збільшується. Сподіваємося, що дуже скоро буде ще багато!". Разом з іншими вона намагається оприлюднити ініціативу по підбору персоналу, залучити якомога більше роботодавців, самозайнятих людей, малих і середніх підприємств та великих компаній для розміщення пропозицій про роботу. "Наразі багато з цих пропозицій стосуються ІТ "Схід". Але у нас також є роботодавці, які шукають менш кваліфіковану робочу силу або робітників фізичної праці. Сфера громадського харчування проводить набір, пропозиції для лікарень, супермаркетів можна знайти на сайті. Фрілансерам, як-от українська швачка з Валлонського Брабанта, є де заповнити".