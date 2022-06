Jobs étudiants : la règle d’or, c’est 475 heures maximum par an

Huit étudiants sur 10 comptent travailler cet été selon une enquête de Randstad. Une première expérience professionnelle avec des avantages financiers, à quelques conditions… À quoi faut-il rester attentifs ?

Le commerce, l’horeca, les loisirs

Rendez-vous dans les supermarchés et autres commerces pour trouver un job en tant qu’étudiant. Le secteur du commerce fait partie de ceux qui en recrutent le plus. Idem dans les hôtels, restaurants et café. Enfin, qui dit été, dit loisirs, les parcs d’attractions et autres lieux de divertissements recrutent également pas mal de jeunes pendant les grandes vacances.

475 heures/an maximum

Un chiffre à retenir si vous voulez garder un salaire avantageux : ne travaillez pas plus de 475 heures par an en tant qu’étudiant. Au-delà de ce chiffre, l’employeur doit payer davantage de cotisations sociales et ça risque bien de se répercuter sur la paye en fin de mois.

Autre avantage : en dessous de ce quota, l’étudiant ne paye pas d’impôt.