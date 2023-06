Jobs étudiants : ce qu’il faut savoir et les pièges à éviter pour un été lucratif

Les avantages sont certains donc au statut. Mais prenons un peu de recul : on observe quelques dérives ? Du côté des employeurs en premier lue, car certains profitent des bénéfices du statut d’étudiant ; et de l’autre, les étudiants qui peuvent se retrouver de plus en plus obligés de travailler. Face à l’augmentation du coût de la vie et ça, ce n’est pas forcément une bonne chose, comme le confirme à notre micro Emila Hoxhaj, présidente de la Fédération des étudiants francophones : " Notre dernière enquête, il y a deux ans, on disait que c’était un étudiant sur quatre qui jobait pour pouvoir payer ses études. On augmente même les heures pour les étudiants pour qu’ils puissent jober un maximum. Mais le problème, c’est que ce n’est pas une solution. Un étudiant qui job a moins de chance de réussir qu’un étudiant qui peut se concentrer pleinement sur ses études. 50% des étudiants qui jobent continuent pendant leurs examens. On ne demande pas aux étudiants qui galèrent de jober toujours plus quitte à rater leurs études ".

Et Emila Hoxhaj de demande aux autorités à rendre plus accessible les prix des études. : " surtout quand on sait qu’entre 2012 et 2021, le nombre total de jobistes sur une année est passé de 450.000 à près de 600.000 aujourd’hui. Et que si un étudiant travaille, eh bien les 600 heures autorisées, cela correspond à plus de trois mois de travail à temps plein. Et forcément, cela a un impact sur ses études ". Trouver un équilibre entre études et travail pour gagner un peu d’argent est donc primordial.

