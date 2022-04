Jobs en pénurie : comment rendre sexy les métiers de la construction ?

Quand on demande au Forem ce qu’il met en place pour remédier à la pénurie qui sévit dans les métiers de la construction, le porte-parole Thierry Ney tient d’emblée à planter le décor : "La Wallonie et plus largement la Belgique ne sont pas les seules à souffrir d’une pénurie dans les professions techniques et manuelles, toute l’Europe est touchée, même la Chine peine à trouver de la main-d’œuvre supplémentaire pour son industrie textile."

L’image de marque de ces métiers

"Cela étant dit, nous travaillons sur plusieurs axes, à commencer par l’amélioration de l’image de marque de ces métiers. Si les jeunes ne choisissent plus ces options lors de leur parcours scolaire, c’est d’abord parce qu’ils ont une mauvaise perception des métiers de la construction : lourds, pénibles, dépendants de la météo, mal rémunérés. Il faut corriger le tir car ces métiers ont évolué ces dernières années, les conditions de travail se sont améliorées et la pénibilité s’est réduite avec la robotisation et la digitalisation de certaines tâches."

De nombreux postes sont disponibles

"Il est donc capital d’informer, de sensibiliser, de motiver et ce travail sur l’image de ces métiers doit viser les jeunes mais aussi leurs influenceurs que sont les parents, les enseignants ou les amis. En clair, nous devons rendre sexy ces professions qui ne sont pas perçues comme telles jusqu’à présent. Le jour où cette réputation s’améliorera, les filières d’enseignement se rempliront et les entreprises pourront embaucher les travailleurs qui leur manquent aujourd’hui, car de nombreux postes sont disponibles et la pyramide des âges annonce de nombreux départs dans les années à venir."