Jobday à Beauraing: l'"ETA 123" recrute 110 travailleurs

En cette période difficile pour beaucoup d’entreprises, l’information ne passe pas inaperçue. L’entreprise de travail adapté ETA 123 de Beauraing (l’ancien Atelier Protégé) va devoir rapidement recruter 110 travailleurs supplémentaires dont une centaine d’ouvriers et une dizaine d’accompagnants. Un recrutement pour une durée limitée à neuf mois, peut-être un peu plus. Mais tout de même : cela représente une augmentation de 40% de ses effectifs, puisqu’elle fonctionne aujourd’hui avec 270 collaborateurs majoritairement porteurs d’un handicap.

4 millions 500 kits à produire

C’est que l’entreprise vient de signer un gros contrat pour les prochains mois : l’assemblage de 4 millions 500 mille petites boîtes de produits capillaires.

"Il s’agit principalement d’un travail à la chaîne, explique Paul Yasse, directeur de production. Chaque ouvrier sera chargé de glisser un ou deux composants dans une boîte, selon ses capacités. Une machine fermera ensuite hermétiquement le pot. Puis il y aura la mise en carton, la mise en palette et l’expédition. On recherche donc aussi des caristes".

300.000 euros investis

Voilà plus de 50 ans, maintenant, que l’ETA propose des services d’emballage, de mise en boîte et de conditionnement à des entreprises de secteurs aussi variés que des chocolatiers, des brasseries ou de vendeurs de bois, pour ne citer que ces exemples-là. "On a eu la chance de remporter le marché. Ça fait tout de même un an qu’on en parle. Il y a un investissement de 300.000 euros pour les machines. Il fallait pouvoir se le permettre, surtout pour une durée déterminée", poursuit le directeur.

Un jobday ce vendredi

Alors, dans l’espoir de recruter rapidement tous les profils nécessaires, l’ETA 123 et le Forem organiseront ce vendredi 18 novembre une matinée de recrutement, un 'jobday'.

"On attend un maximum de monde pour venir découvrir les différentes filières car il n’y a pas qu’un seul métier possible", explique Philippe Hubert, conseiller aux entreprises pour le Forem de Namur. "C’est important de savoir que l’Aviq [l’agence wallonne compétente en matière de handicap-ndlr] sera présente pour prendre en charge les candidats et leur situation. La philosophie ici c’est d’engager des personnes reconnues avec un handicap. Les personnes pourront même si elles n’ont pas encore de reconnaissance, venir découvrir les métiers et ouvrir éventuellement un dossier pour rebondir ailleurs".

D’autant, explique Philippe Hubert, que la définition du handicap est très large. "On peut avoir un problème de santé. On peut aussi avoir suivi l’enseignement spécialisé. Ou avoir une reconnaissance de l’Onem, du SPF, de l’Inami. Toute une série de situations peuvent conduire à un emploi ici au sein de l’entreprise".

Le Jobday se tiendra de neuf heures à midi à "l’ETA 123", dans le zoning industriel de Beauraing.