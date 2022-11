Aucune compétence particulière n’est exigée pour ce job ponctuel, si ce n’est d’aimer les fêtes de fin d’année et la magie de Noël et d’avoir une certaine appétence pour les calendriers de l’Avent et le luxe.

Un travail à la portée de tous, qui n’appelle même pas à se déplacer.

Il s’agit de répondre à l’annonce mise en ligne par Beauty Pie et de réceptionner les différents calendriers de l’Avent. Du 1er au 25 décembre, vous n’aurez qu’à ouvrir chacune des petites cases et à en évaluer le contenu, puis à faire un compte-rendu à l’équipe de la plateforme. Le tout sous la forme d’une évaluation selon plusieurs critères, allant des emballages à la qualité des produits en passant par leur caractère festif.