Et enfin, tu dois être inscrit à une école, suivre des cours de jour et tu ne peux pas travailler pendant les heures de cours.

Si toutes ces règles sont respectées, c’est tout bénéf pour toi : tes cotisations sociales sont réduites (tu ne perds quasi rien de ton salaire en gros par rapport à un travailleur ordinaire) et tes parents ne perdent pas tes allocations familiales (ce qui représente une belle petite somme d’argent entre nous). Mais attention ! Si tu dépasses les 14.514,29 € de salaire par an, là… Tu vas devoir payer aux impôts et tu perdras de l’argent.

Donc tu as compris : surveille bien tes heures et ce que tu gagnes ! Si tu as d’autres questions ou besoin d’aide pour calculer tes heures, il y a un site et une application qui existent pour t’aider : c’est studentatwork.be.

