Joaquin Phoenix est Napoléon dans le trailer épique du film de Ridley Scott

" Napoléon " présente un regard personnel insolite sur les origines de Napoléon et sur son ascension fulgurante et impitoyable vers le statut d’empereur, à travers le prisme de sa relation explosive et addictive avec son épouse et grand amour, Joséphine. Ce film retrace les célèbres batailles de Napoléon, son ambition implacable et son extraordinaire esprit stratégique en tant que chef militaire singulier, et visionnaire de guerre.