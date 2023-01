João Félix prêté à Chelsea jusqu’au terme de la saison

Chelsea a officialisé le prêt de João Félix en provenance de l’Atletico Madrid. L’élégant attaquant portugais terminera donc la saison en Premier League. Il devra apporter des idées et de la créativité à la ligne offensive des Blues.



João Félix, formé à Benfica, avait rejoint l’Espagne en 2019 pour 127 millions d’euros, soit le cinquième transfert le plus cher de l’histoire. Le joueur de 23 ans n’a jamais vraiment été à la hauteur des immenses attentes liées à ce statut. Pas toujours sur la même longueur d’onde que Diego Simeone, il n’a pas pu donner la pleine mesure de son talent chez les Colchoneros. Son temps de jeu avait même décliné ces derniers mois.



Il quitte (provisoirement) l’Atletico avec 131 rencontres, 34 buts et 18 assists au compteur. Il est toujours sur contrat avec le club madrilène jusqu'en 2027.



Chelsea pointe en 10e position de la Premier League, avec 10 points de retard sur Manchester United, quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des Champions. Joao Felix est déjà la quatrième recrue des 'Blues' dans ce mercato hivernal, après le défenseur français Benoît Badiashile (AS Monaco), le milieu de terrain brésilien Andrey Santos (Vasco da Gama) et l'attaquant ivoirien David Datro Fofana (Molde).