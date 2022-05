Joao Almeida, 4e du Général du Giro, doit abandonner après un test positif au Covid

Joao Almeida (UAE Team Emirates) ne prendra pas le départ de la 18e étape du Giro. Le Portugais a dû renoncer à poursuivre la course suite à un test positif au Covid. Ses équipiers n'ont pas été impactés, a confirmé l'équipe à la Gazzetta.



Almeida, 4e de Général et porteur du maillot blanc, était encore dans le coup pour un podium. Il pointait à 1'54'' du maillot rose de Richard Carapaz et à 49 secondes de la troisième place de Mikel Landa après avoir connu une mauvaise journée vers Lavarone. Son contrôle positif explique peut-être en partie ce jour sans.



"Je ne veux pas abandonner, nous allons continuer à nous battre. Le Giro n'est pas encore fini. Encore trois jours puis ce sera le contre-la-montre. Le podium est encore possible", déclarait-il combatif ce mercredi.



Il n'aura pas l'occasion de livrer cette bataille.