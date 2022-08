Joane présente son single "Laisse-toi aller", une ode aux vacances et à la liberté

Après ses singles Tête haute, Ça ira et Question de temps, Joane a sorti un premier EP Cheveux longs. Aujourd’hui, il revient avec un single rafraîchissant qui rappelle la chanson française des années 80, accompagné d’un clip vintage, Laisse-toi aller.

Après son premier EP qui était très introspectif, Joane bascule dans un univers rempli de légèreté. Pour cette nouvelle étape de son projet, le chanteur a voulu s'amuser et composer avec des amis sans se prendre la tête, en laissant ka magie opérer. Pour son single Laisse-toi aller, Joane a juste voulu créer un titre estival en reprenant les codes des tubes de l'été et le résultat est plutôt réussi.

Pour accompagner son titre, il a choisi de réaliser un clip avec quelques touches de folies. Pour le tournage, il s'est rendu en Espagne, avec une caméra VHS. Pour les prises de vue sur la plage, Joane confie que le moment était un peu gênant. La caméra était cachée et son directeur criait "Allez, donne tout, laisse-toi aller", les gens se demandaient se qui était entrain de se passer.

L'autre moment insolite de ce tournage, c'est quand ils ont voulu se rendre dans le parc d'attraction Tibidabo. Malheureusement, l'équipe du tournage c'est vu refuser l'entrée car ils semblaient trop professionnels. Joane c'est donc placé devant les barrières du parc et grâce au cadrage, on imagine qu'il est à l'intérieur.

Et comme on ne se lasse pas du souffle de légérté que Joane insufle à ses chanson, on a profité de son passage dans Le 8/9, pour lui demander de nous chanter une cover. Découvrez la version aérienne d' Il y a, de Vanessa Paradis par Joane.