Joan Jett s’explique sur sa tournée avec un groupe comme Motley Crue, qualifié de "misogyne"

La chanteuse des Runaways s’est exprimée autour du fait de partir en tournée avec un groupe souvent accusé de misogynie au cours de son histoire.

En effet, elle part en tournée des stades américains avec Def Leppard, Poison et Motley Crue, et quand le Rolling Stone magazine lui a demandé si elle n’était pas "déroutée" par la réputation de Motley Crue, elle répond : "C’est très présent dans le rock & roll. Ecoutez, tout ce que je peux vous dire, c’est que la femme que je suis va jouer sur ces scènes et montrer une vision alternative à ma façon."

"Si j’avais dû rayer de la liste tous les groupes qu’on a jugés problématiques, je ne pense pas qu’il en resterait beaucoup. Je pense que tout le monde est un peu… Enfin calmons-nous, c’est de la musique."

Quand on lui a demandé si elle pensait que le rock était moins misogyne aujourd’hui que dans les années 80, elle a répondu : "C’est une bonne question. Les groupes que j’écoutais n’étaient pas tous misogynes, mais je pense surtout à des gars comme Fugazi. Je pense qu’ils ne sont pas aussi misogynes aujourd’hui, juste parce qu’ils sont plus ouverts à la critique. Car effectivement, on est de plus en plus boycottés sur le web et les gens sont plus sensibles à cela."

"[…] Mais je pense que les choses changent."

La tournée avec Def Leppard, Motley Crue et Poison démarrera le 16 juin à Atlanta pour 36 dates en tout jusqu’au 9 septembre à Las Vegas.

Delphine Ysaye retraçait la carrière de Joan Jett, artiste punk, glam, rock et pionnière en matière de rock féminin dans son émission Ladies in Rock :