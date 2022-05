Joan Jett et Ted Nugent définitivement pas en phase !

Ted Nugent ne faisait donc pas partie de la liste établie par David Fricke, le rédacteur en chef de Rolling Stone US. Alors que Jett y figurait en 87ème place. Ce qui nous avait valu une réaction de Nugent, pleine de misogynie et d’homophobie : " J’aime Joan Jett. D’ailleurs, certains de mes meilleurs souvenirs concernent des lesbiennes. J’aime les lesbiennes : c’est un cocktail d’admiration. " Et il en avait rajouté une autre couche, version racisme et transphobie : " Si Grandmaster Flash figure au Rock And Roll Hall Of Fame et que Joan Jett est dans la liste des 100 meilleurs guitaristes, alors je suis le toyboy de Caitlyn Jenner. "

Joan Jett a récemment réagi à tout cela dans une interview au magazine NME : " Bref, il est jaloux parce que je figure dans cette liste et pas lui. C’est juste typique, j’ai pu vivre ça durant toute ma vie, cette jalousie. Ted Nugent doit vivre en étant Ted Nugent. Etre dans ce corps, c’est une punition suffisante."

Jett est encore revenue sur le fait que Nugent aurait tout fait pour échapper à l’armée, et donc à la guerre du Vietnam : " Il joue au dur, mais ce n’est pas un dur. Il ch… dans son pantalon, en fait. " Puisqu’après qu’il ait raconté avoir tout fait pour être réformé, Nugent était revenu sur ses déclarations, mais un site d’info avait bel et bien trouvé les preuves du fait qu’il avait tout fait pour être réformé. Ce qui avait fini par marcher.

" C’est juste un gros mythomane ", a-t-elle conclu.