Joan Jett critique SeaWorld et ses pratiques de reproduction

Joan Jett est intervenue virtuellement à l’assemblée annuelle des actionnaires de SeaWorld ce lundi (13 juin) pour dénoncer l’entreprise et ses prétendus abus envers les animaux, à savoir leurs méthodes de reproduction forcée.

Et c’est au nom de l’association PETA qu’elle a déclaré : "SeaWorld a provoqué l’indignation du public en continuant à reproduire de force des grands dauphins et des bélugas dans le but de créer des générations d’animaux qui souffrent ensuite dans des bassins exigus, privés de tout semblant de vie naturelle."

"Dans le programme d’élevage du parc, des dauphins femelles sont retirées de l’eau et parfois même droguées pour qu’elles ne puissent pas riposter pendant que le personnel de SeaWorld enfonce des tubes remplis de sperme dans leur utérus", a poursuivi Jett. "Certaines doivent endurer ce processus à plusieurs reprises, seulement pour que leurs bébés meurent ou soient emmenés et expédiés vers d’autres prisons marines."

"Je pense que nous nous accordons tous sur le fait que l’abus sexuel des dauphins et des baleines qui doivent mener à bien leurs grossesses forcées est irrespectueux envers ces formes de vie intelligentes, insouciant des droits de ces animaux merveilleux, et tout simplement mal. Ma question est la suivante : quand SeaWorld mettra-t-il fin à son sordide programme d’élevage ? "

Joan Jett est une fervente ennemie du parc animalier. En 2013, elle avait déjà émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir pour l’utilisation de son titre "I Love Rock ‘n Roll" durant une performance aquatique d’orques. Cette plainte faisait suite au documentaire Blackfish, qui évoquait le destin tragique de l’orque Tilikum.

En mai dernier, Joan Jett exprimait son ressentiment face au guitariste Ted Nugent : ce dernier avait expliqué qu’elle ne méritait pas de figurer dans la liste des meilleurs guitaristes. Pour elle, il incarne un mythomane. Ni plus ni moins…

L’artiste a sorti son premier album acoustique, Changeup, en mars et s’apprête à démarrer une tournée avec Def Leppard, Poison et Motley Crue. Elle s’était d’ailleurs également exprimée sur le fait qu’elle allait jouer aux côtés d’un groupe tel que ce dernier, souvent qualifié de misogyne.

Delphine Ysaye dressait quant à elle le portrait de cette figure emblématique du rock au féminin dans son émission Ladie in Rock à réécouter ici :