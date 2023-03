Joan Jett : comment elle a surmonté la misogynie dans le monde du rock pour devenir une star

Rockville, au fin fond de l’État du Maryland aux Etats-Unis, le matin de Noël de l’année 1971, Joan Marie Larkin, adolescente de 13 ans, jeune rebelle aux cheveux plus noirs que les plumes des corneilles allume la platine qui se trouve sur une petite console au bout du canapé, et attrape le premier disque qui lui tombe sous la main. Marc Bolan & the T. Rex, très bien. La jeune fille est transportée par le riff génial de Marc Bolan. Le rockeur aux cheveux bouclés montés en permanente est l’un de ses héros. Face 2 du disque : Electric Warrior avec son intro, Get It On. Aussitôt que les premières mesures de batterie s’égrènent, la jeune fille mime de l’air guitare à la manière de Chuck Berry. Elle chante à plein poumons et se trémousse en rythme.

Mais Joan peut désormais passer de l’air guitare à la pratique de l’instrument puisque pour ce Noël, elle avait demandé une guitare électrique Silvertone. La jeune adolescente ne le sait pas encore, mais recevoir cette guitare l’amènera à une grande carrière, au point d’être élevée au rang de star féminine du rock’n’roll.

Pourtant, le genre ne laisse pas beaucoup de places aux femmes et le parcours pour devenir une rockstar est semé d’embûches. Comment s’est-elle notamment nourrie de la misogynie dans le monde du rock pour lancer sa carrière ? De la formation des Runaways à l’explosion de sa carrière avec le méga tube I Love Rock’n’Roll, Joan Jett a brisé les frontières du genre dans le rock. Retour sur cette incroyable carrière dans L’Heure H.