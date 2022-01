Joan Didion : "Pour tout vous dire", un reportage littraire sur le journalisme

Retour sur une figure culte de la littérature américaine – Joan Didion, dont on fait paraître un recueil de textes qui s’appelle "Pour tout vous dire". L'avis de Sébastien Ministru.

Joan Didion qui nous a quittés il y a à peine un mois – le 23 décembre dernier. Elle avait 87 ans et est restée longtemps le secret le mieux gardé de la littérature underground américaine jusqu’à la grande découverte par le public grâce à un livre qui s’appelle "L’année de la pensée magique" - paru en 2005 et traduit en français en 2007…

"L’année de la pensée magique" est un livre de deuil à travers lequel Joan Didion pose un regard hyper personnel sur la douleur héritée de la mort de son époux – avec qui elle vivait une histoire d’amour depuis 45 ans. Expérience du deuil qu’elle livre l’année où sa fille tombe dans le coma…

À partir de ce livre, Joan Didion – qui a déjà 70 ans - va devenir une sorte de fétiche – et une personnalité à la mode puisqu’on l’invitera même à poser pour des marques fashion: à 80 ans, avec ses grandes lunettes noires qui lui donnent l’air d’une rock star – elle pose pour la griffe Céline – et c’est complétement inattendu, même si Joan Didion – dans sa jeunesse - a toujours été une fille très stylée… Elle avait une allure de dingue.

Une écriture d’abord de journaliste – puisque, à la fin des années 60 et dans les années 70 – elle a fait partie de ce mouvement qu’on a baptisé "nouveau journalisme américain."

Un exercice du journalisme qui remet en question beaucoup de règles en vigueur dans la presse et fait du journalisme une pratique esthétique qui flirte avec la fiction et place au centre du récit le journaliste lui-même… Et d’ailleurs – comme une introduction à ces principes, le texte qui ouvre le recueil "Pour tout vous dire" est un texte de 1968 à travers lequel elle explique l’intérêt de la presse alternative américaine – pointant ses qualités et ses défauts…

Dans ce texte, elle écrit à propos des journaux underground : "leur principale vertu est d’échapper aux postures journalistiques conventionnelles, si souvent adossées à une prétendue "objectivité" en réalité tout ce qu’il y a de plus factice.

En essayant de nous faire croire qu’il n’en a aucun, ce dernier transforme tout l’exercice en une vaste supercherie…" Et encore ceci – que je cite aussi parce que je trouve ses réflexions – de 1968 – toujours pertinentes aujourd’hui : "Lorsqu’un journaliste de la presse underground approuve ou désapprouve quelque chose, la plupart du temps, il le dit – au lieu de s’appesantir sur la question de savoir qui, quoi, où, quand et comment." Qui, quoi, où, quand, comment – étant la base de la base enseigné dans les écoles de journalisme depuis qu’il existe des écoles de journalisme…

"Pour tout vous dire" - ne parle pas seulement de journalisme…

C’est une mosaïque de courts ou plus ou moins longs textes – jamais traduits jusqu’ici – et qui donnent une idée du talent de Joan Didion à faire du reportage littéraire… Il y a – par exemple, un super texte de 1968 sur les Joueurs Anonymes – un groupe de rencontres à Los Angeles pour addict au jeu – c’est super émouvant.

Il y a le compte-rendu – absolument délicieux - d’un tournage chez Nancy Reagan, épouse du gouverneur de Californie – un certain Ronald Reagan. Il y a des textes plus récent – notamment de 1998 - un texte assez beau et assez original sur Hemingway.

Le texte le plus récent date de 2000 et est une sorte de radioscopie de l’empire de Martha Stewart qui – aux Etats-Unis, est un sorte de déesse médiatique distribuant ses conseils domestiques en matière d’art de la table, de décoration, de jardinage … ce genre…

Et puis, elle revient souvent sur l’écriture, l’art d’écrire du reportage… Notamment dans ce magnifique texte de 1978 où elle évoque ses premiers pas de journaliste à la rédaction de Vogue à la fin des années 50 … Il faut savoir qu’aux Etats-Unis – dans les années 50-60-70, des magazines de mode comme Vogue ou Harpers’s Bazar ou des titres comme Playboy ou Esquire – publiaient de longs reportages littéraires ou de longues interviews personnelles signés par de grandes plumes… Et de cette expérience à Vogue, elle explique comment on lui a enseigné l’art de construire un article. On lui disait – je cite : "Repasse dessus encore une fois, ma belle, ce n’est pas encore tout à fait ça" - "Mets-moi un verve choc à la deuxième ligne" - "élague, dégraisse, va au fait"…