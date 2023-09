Joan Baez lève le voile sur sa vie fascinante

Après six décennies de carrière musicale, Joan Baez est prête à lever le voile sur sa vie fascinante. Elle sera portée au grand écran le 6 octobre avec Joan Baez I Am a Noise, dont on découvre la première bande-annonce aujourd’hui.

Décrit comme n’étant "ni un biopic conventionnel ni un film de concert traditionnel", le documentaire mêle des images de l’artiste lors de sa tournée d’adieu de 2019 et des documents d’archives qui permettent de saisir toute l’ampleur de sa carrière. Réalisé par Karen O’Connor, Miri Navasky et Maeve O’Boyle (et co-produit par Patti Smith), Joan Baez I Am a Noise montre des films familiaux, des journaux intimes, des œuvres d’art, des cassettes de thérapie et des enregistrements audio récemment découverts qui replacent sa musique dans son contexte.

De ses luttes contre l’anxiété à son travail pour les droits civiques avec Martin Luther King Jr. en passant par son cœur brisé par Bob Dylan, le documentaire promet d’être "une exploration fascinante et profondément personnelle d’une artiste emblématique qui n’a jamais dit toute la vérité sur sa vie, telle qu’elle l’a vécue, jusqu’à aujourd’hui".

En avril, on apprenait que la star de Top Gun : Maverick, Monica Barbaro, incarnera Joan Baez dans A Complete Unknown, le prochain biopic de James Mangold sur Bob Dylan, avec Timothée Chalamet.