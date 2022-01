Joachim Van Damme, nouveau milieu défensif du Standard, veut rejouer le plus vite possible

Joachim Van Damme a été présenté officiellement à la presse jeudi après-midi au sein de l’Académie Robert Louis Dreyfus, au Sart-Tilman à Liège. Âgé de 30 ans, le nouveau milieu défensif du Standard de Liège est arrivé lors du dernier mercato d’hiver et n’a pas encore joué avec sa nouvelle équipe.

En provenance de Malines, Van Damme souhaite avoir du temps de jeu assez rapidement. Le milieu défensif accueillera d’ailleurs son ancienne équipe, Malines, ce dimanche soir. Mais il n’est pas encore certain d’être sur le terrain. "Je veux rejouer le plus vite possible, mais c’est l’entraîneur qui décidera si je peux faire mon retour contre Malines," a expliqué la nouvelle recrue des Rouches, jeudi après-midi, lors d’une conférence de presse.

C’est un joueur expérimenté et connu pour son franc caractère qui intègre l’équipe de Luka Elsner. Une mentalité de patron que le Beverenois veut avoir dans les vestiaires et sur le terrain, mais il doit d’abord retrouver son meilleur niveau pour aider l’équipe, affirme-t-il.

En attendant, l’adaptation avec l’effectif liégeois se passe bien, mais il reste néanmoins encore un obstacle dans la communication. "La langue est une barrière parce que l’on parle beaucoup plus français ici qu’à Malines, mais je vais y travailler et m’adapter."

Avec une situation sportive critique, les joueurs de Sclessin enchaînent des résultats plus convaincants depuis le début de cette deuxième partie de saison. Le milieu défensif l’a fait remarquer. "C’est un club du top, avec beaucoup plus de qualités que ce qu’affiche le classement pour le moment. Nous avons commencé l’année avec cinq points sur neuf."

Le joueur de 30 ans avait déjà eu l’occasion de rejoindre le Standard il y a deux ans, lorsque Michel Preud’homme entraînait les Rouches, sans succès. "Si ce n’était que mon choix, je serais déjà venu ici il y a deux ans. Il y avait un accord avec Michel Preud’homme, mais les deux clubs n’ont pas pu se mettre d’accord."

Van Damme n’a évolué qu’en Belgique. D’abord chez les jeunes à Beveren en 2008, avant de partir une première fois à Malines de 2012 à 2016. Cette dernière année lors de laquelle des traces de cocaïne avaient été détectées dans son urine. Il a alors été écarté durant deux ans par le Tribunal flamand contre le dopage. Il a continué de jouer avec ses amis au mini-foot. Fin 2017, il est revenu dans son premier club, Waasland-Beveren. Seulement un an après, il retournait à Malines avec qui il remportait la Coupe de Belgique en 2019. Il a joué 6 rencontres durant la première partie de saison avant de rejoindre le Standard.