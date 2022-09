Joachim Mununga : "Gagner 3-0 contre ce Club de Bruges, ce n’est pas rien mais le Standard est encore perfectible"

Outre les louanges envers la bonne prestation du Standard, l’équipe de Complètement Foot a également débriefé à propos de ce qui a cloché du côté brugeois.

"C’est en tout cas une défaite qui devra être vraiment analysée autrement que sous le prisme de la grosse débauche d’énergie à Porto" détaille Pascal Scimè. "Alors j’espère qu’il n’y a que de la fatigue derrière cette défaite, une absence de turnover. Mais encore une fois là-dessus on peut comprendre les choix d’Hoefkens. Les entraîneurs disent toujours que les victoires amènent les victoires et qu’elles effacent la fatigue. Quand Hoefkens gagne 4-0 à Porto, qu’il a le plus gros noyau et le plus qualitatif de Belgique, est-ce qu’il doit faire tourner son effectif sachant qu’il ne va plus voir ses jours pendant 10 jours à cause de la trêve. Donc m’expliquer que Bruges a perdu parce qu’il n’y a pas eu de turnover, j’ai du mal. Par contre si on va chercher un peu plus dans le spécifique où certains n’ont pas répondu aux attentes et où le plan de jeu du Standard a mis Hoefkens dans l’embarras, là on peut discuter. Il y a aussi le fait que les leaders n’ont pas été leaders aujourd’hui."

Notre consultant enchaîne en confirmant. "Je rejoins ton avis. Ce serait trop facile de mettre ça sur le compte du lendemain d’un match européen. Encore une fois il faut bien rappeler la période avec ce break international qui va permettre aux joueurs de souffler. On peut donc se permettre de continuer avec le même groupe. Maintenant il y a quelque chose qui n’est pas évident à gérer, c’est le paramètre psychique. Mentalement c’est difficile de ne pas se sentir superstar, vous qui venez de gagner 4-0 contre Porto et que toute la Belgique vous a encensé. C’est très difficile pour certains joueurs de remettre les pieds sur terre et de ne pas avoir de crise égocentrique. Mais c’est à Hoefkens de gérer ça. Force est de constater qu’il a géré le cas Sylla en lui redonnant sa confiance après une discussion en interne en lui expliquant que peut-être ses fautes et ses gestes qu’il fait en sortant ne se font pas. Mais à propos de Sylla, on sent de nouveau aujourd’hui qu’à un moment il est en train de perdre le fil du match et que ses émotions le dominent. C’est dommage parce qu’il a tellement de potentiel. Mais où sont les cadres, ceux qui doivent être les relais du coach sur le terrain qui vont lui dire d’arrêter son cinéma. Le deuxième goal provient d’une perte de balle de sa part. Ça peut arriver, mais pas à cause d’une mauvaise gestion émotionnelle. Je trouve ça vraiment dommage parce qu’il a énormément de potentiel. Mais où était Vanaken ? Aujourd’hui il était à la pelle, Yaremchuk était inexistant. Après il ne faut pas faire le procès du Club maintenant, cette défaite c’est un petit caillou sur leur route en espérant qu’Hoefkens puisse continuer à gérer ça."