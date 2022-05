Joachim Mununga : "Au mercato, Bruges a décidé qu’il voulait ce titre de champion"

Si Bruges remporte ce titre grâce, tout ne fût pas évident cependant. Mais comme l’explique Pascal Scimè, "c’était écrit parce qu’avant le début de la saison, on avait pointé un seul favori. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, car effectivement, il y a eu une équipe qui a marché sur la phase régulière avec l’Union Saint-Gilloise. Mais cette équipe a flanché sur le moment le plus important. Par contre, il ne faut pas avoir la mémoire sélective. Il y a une ou deux saisons, on disait que Bruges allait régner sur le championnat pendant dix ans. Ne soyons pas surpris donc si Bruges est champion."

Et Pascal Scimè d’ajouter sur les choix importants effectués par Bruges: "Le club termine avec un 37 sur 39. Mais Bruges a sous-performé jusqu’en janvier-février. Après, ils ont commencé à prendre des points. Et sur les playoffs, il n’y a pas eu de doute. Ils ont l’habitude de jouer ce type de moments et pas l’Union. Combien de joueurs à l’Union sont internationaux ? Peu. Tandis qu’à Bruges, il y en a énormément et ils ont été déterminants comme Mignolet, Mata, Vanaken, Lang,… Mais c’est vrai que c’est le titre de la direction."