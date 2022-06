Joachim Gérard a remporté le tournoi de tennis en fauteuil roulant sur le gazon du Queen's dimanche à Londres en Grande-Bretagne.

En finale, Gérard, 33 ans et 7e mondial, s'est imposé en deux sets 6-1, 6-2 contre le Français Stéphane Houdet, 5e mondial et tête de série N.2.

Le Brabançon wallon, vainqueur de l'Open d'Australie et de Wimbledon en 2021, remporte ainsi le 43e tournoi de sa carrière, le 3e cette saison après le Can Uner Open et le Kemal Sahin Open en Turquie.