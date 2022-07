Joachim Gérard gagne le British Open de tennis en fauteuil roulant

Dix jours après avoir été éliminé en demi-finale de Wimbledon, Joachim Gérard a remporté le British Open de tennis en fauteuil roulant, tournoi des ITF 1 Series sur surface dure dotée de 32.000 dollars, dimanche à Nottingham. Le Brabançon wallon, 11e joueur mondial, a battu en finale l'Espagnol Martin de la Puente (ITF 8) 6-0, 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 4 minutes.

Gérard, 33 ans, vainqueur de l'Open d'Australie et de Wimbledon en 2021, décroche ainsi le 44e titre de sa carrière, le 4e cette saison après le Can Uner Open et le Kemal Sahin Open en Turquie et le tournoi du Queen's en Grande-Bretagne.

Samedi, Gérard avait été battu en finale du double. Associé au Britannique Gordon Reid, il s'était incliné 6-3, 3-6, 10/8 face à De la Puente et au Français Nicolas Peifer.