Joachim Gérard fait le bilan de 2022 : "Mon problème cardiaque m'a fait perdre beaucoup physiquement et mentalement"

Joachim Gérard, victime d’un arrêt cardiaque lors des JO de Tokyo en 2021, avait dû se faire apposer un défibrilateur interne à son retour en Belgique.

Le brabançon avait été contraint d’arrêter le sport de haut niveau pendant trois mois, et il lui a fallu du temps pour retrouver son meilleur niveau : "Mon problème physique m’a fait perdre quelques mois de préparation. Au début, il y avait aussi du poids à perdre. Parce que quand on s’arrête du jour au lendemain, et qu’on continue à manger comme avant, on prend très vite du poids. On perd aussi des muscles. J’ai beaucoup perdu au niveau physique mais aussi au niveau mental. Le mental a toujours été mon point faible. Ça a été dur de reprendre. Maintenant je pense que je suis quasi à 100% de mes capacités par rapport à mon accident d’il y a un an."